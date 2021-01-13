Суд оставил под стражей родителей, чьи трое детей погибли на пожаре под Новосибирском. Об этом стало известно сегодня, 13 января.— Новосибирским районным судом 9 декабря 202 года были рассмотрены ходатайства следователя Следственного отдела по городу Обь СУ СК РФ по Новосибирской области о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аблизиных Марины и Андрея, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, — пояснили в пресс-службе Новосибирского районного суда. — По данным следствия Аблизины оставили без присмотра во временной постройке в Криводановском сельсовете своих троих маленьких детей. Во время их отсутствия, в доме произошел пожар, в котором их дети погибли.Суд удовлетворил ходатайство следователи и продлил супругам меру пресечения на 1 месяц. Под стражей они будут находиться до 15 февраля 2021 года.Напомним, пожар в заброшенном сарае случился в полдень 15 октября 2020 года. В деревянном развалившемся здании, приспособленном под жилище, в момент ЧП находились трое детей: две девочки — 6 и 5 лет — и их 3-летний брат. Вероятнее всего, ветхое строение вспыхнуло из-за печки-буржуйки, которой обогревалось помещение. Родители узнали о пожаре, когда вернулись домой. Как рассказывали КП-Новосибирск очевидцы произошедшего, увидев пламя, они не бросились тушить дом, где были их дети, а наоборот — испугались и убежали.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мать с отцом увидели пожар и спрятались»: родители сбежали, бросив троих детей заживо гореть в баракеДве девочки и трехлетний мальчик погибли в огне под Новосибирском. На пепелище среди поля работают следователи и сотрудники МЧС (подробнее).«Убежала в лес, чтобы не видеть смерть своих детей»: в Новосибирске арестовали супругов, малыши которых сгорели на пожареРодители, потерявшие двух дочек и сына, говорят, что не могли спасти их. А следователи считают, что взрослые «не предприняли должных мер», чтобы сохранить жизни ребятишек (подробнее).