Следователи возбудили уголовное дело по факту информации из социальных сетей об издевательстве над ребенком-инвалидом в детском доме-интернате.—Следственными органа СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, преступления, предусмотренного статьей 238 частью 1УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). — рассказала КП-Новосибирск Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИРасследование дела продолжается.Напомним, что в начале января тетя Матвея обвинила работников детского дома — интерната в издевательствах над племянником. Мальчика отдали туда до достижения 18 лет, а когда мать забрала сына, то обнаружила на его теле синяки, ссадины. Ей показалось, что ребенка привязывали к кровати и морили голодом.После этого заявления чиновники организовали проверку и выяснили, что маме Матвея сообщалось о синяках и ссадинах на теле мальчика.ЧИТАЙТЕ ТАК ЖЕ«Его били и привязывали к кровати»: сибирячка обвинила интернат в издевательствах над племянником-инвалидом — у подростка оказались сломаны пальцыСледователи начали проверку и выясняют, что произошло с парнем (подробности)Чиновники объяснили, откуда на теле подростка из ояшинского интерната взялись раны и почему у парня сломаны пальцыРодные инвалида считают, что его избивали сотрудники заведения, но в самом интернате рассказали другую версию (подробности)