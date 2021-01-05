В министерстве труда и социального развития Новосибирской области закончили проверку детского дома-интерната в городе Ояш. На днях его работников обвинили в том, что они жестоко обращались с воспитанником. Несколько месяцев назад в заведение отдали 17-летнего парня с перинатальным поражением ЦНС. А когда родные на 18-летие приехали его забирать, то увидели, что юноша сильно отощал, а его тело покрыто ранами, гематомами, переломаны пальцы.ЧТО ГОВОРИТ МИНТРУДАПосле сообщения об избиении подростка в детский дом-интернат города Ояш пришли с проверкой.— Проверяющие изучили документы по соблюдению правил содержания детей, их питания, реабилитации и обеспечения безопасности. Также опросили сотрудников, проверили состояние материальной базы и данные системы видеонаблюдения. Выяснилось, что при передаче ребенка матери 29 декабря ей подробно рассказали о проведенных с ним профилактических мероприятиях и их результате, о состоянии здоровья. Претензий мама не имела, что подтверждается записями в «Журнале осмотра детей при передаче родителям», — говорится в сообщении минтруда.Там также представили свою версию, откуда на теле парня взялись повреждения.— Со слов проверяющих и из записей в журналах следует, что маму парня предупредили о синяках, ссадинах и истощении — для нее это не было неожиданностью. Подросток, конечно, с тяжелым диагнозом. И в интернате сказали, что у него из-за болезни есть отклонения в поведении, поэтому совершает действия, которые приводят к таким вот последствиям в виде ран. Но это только одна сторона. Проверка еще продолжается, и следователи должны решить окончательно, что было на самом деле, — пояснила КП-Новосибирск уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.«МЫ ПОД ОДЕЖДОЙ НИЧЕГО НЕ РАЗГЛЯДЕЛИ»По версии родных подростка, сотрудники интерната не рассказали правды и вывели юношу к матери уже полностью одетого: из-за толстого пуховика худоба парня не бросалась в глаза, а ран и подавно не разглядеть.— Мама в медучреждение не заходила. К ней вывели ребенка за ворота, уже полностью одетого, как капуста, и быстро отдали все документы. А мы не подозревали, что все так запущено. Как только они приехали домой, мама разглядела сына хорошенько и сразу «скорую» вызвала. Разумеется, если бы маму запустили внутрь и привели Мишу* в легонькой футболочке и штанишках, она бы сразу вызвала врачей и полицию. Мы по-прежнему считаем, что виноват интернат, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия, тетя мальчика. Она уверена, что над племянником там издевались.Окончательные итоги проверки работы интерната огласят Следственный комитет Новосибирской области и областная прокуратура. Там выяснят, действительно ли парень сам нанес себе повреждения или все-таки его избивали.* Имя изменено по этическим соображениямЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Его били и привязывали к кровати»: сибирячка обвинила интернат в издевательствах над племянником-инвалидом — у подростка оказались сломаны пальцыСледователи начали проверку и выясняют, что произошло с парнем (подробнее)Следователи побывали в интернате под Новосибирском, сотрудников которого обвинили в избиении подросткаМать мальчика написала официальное заявление для разбирательства в ситуации (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru