История о парне, который, по славам близких, вернулся из интерната со ссадинами и сломанными пальцами, продолжает набирать обороты. Напомним, сибирячка обвинила интернат в поселке Ояш Новосибирской области в жестоком обращении с ее племянником. Больше года назад парня забрали на лечение, а сейчас у него, как уверяют близкие, руки и ноги в синяках.В ситуацию уже вмешались следователи:— 3 января в ходе проведения доследственной проверки следователями СКР был организован выезд по месту жительства подростка в село Долгово Тогучинского района. От матери мальчика приняли заявление. В интернате проведен осмотр места происшествия, изъяты документы, опрошены сотрудники, запрошены медицинские документы в Тогучинской ЦРБ по вызову скорой помощи. Назначена судебно-медицинская экспертиза, — прокомментировала ситуацию старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Его били и привязывали к кровати»: сибирячка обвинила интернат в издевательствах над племянником-инвалидом — у подростка оказались сломаны пальцыСледователи начали проверку и выясняют, что произошло с парнем (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru