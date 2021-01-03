Сибирячка обвинила дом-интернат для умственно отсталых детей в жестоком обращении с ее племянником. Больше года назад парня забрали на лечение, а сейчас у него, как уверяют близкие, руки и ноги в синяках. О случившемся женщина рассказала в соцсетях: корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в этой истории.МЕСТНЫЕ ЕГО ПОБАИВАЛИСЬ18-летний Миша* — инвалид с рождения. У него тяжелый диагноз — перенатальное поражение ЦНС. Вместе с мамой он жил в небольшом поселке в Тогучинском районе: с возрастом женщине стало тяжело с ним справляться.— Мише тогда было 17 лет. Он по деревне бегал, местные его немного побаивались — переживали, что мало ли что может сделать. К моей сестре приехали органы опеки и посоветовали отдать в интернат в городе Ояше. Сказали, что как 18 ему исполнится, его можно будет забрать, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия, тетя мальчика.По словам сибирячки, мама Миши регулярно приезжала в интернат и навещала сына, на выходных забирала домой. Свидания прекратились в марте, когда началась вспышка коронавируса.— Моя сестра туда звонила постоянно, но трубки либо не брали, либо очень грубо отвечали. 25 декабря она поехала забрать Мишу домой, потому что ему исполнилось 18 лет. Когда домой привезли, начали переодевать, то просто ахнули, — говорит женщина.ОТКОЛОТ ЗУБ И СЛОМАН НОСБлизкие уверяют: на теле парня не было живого места, и он очень сильно похудел.— У него сейчас анорексия, множественные ссадины и ушибы, пролежни, гематомы на голове, сломаны 2 пальца были, отколот зуб, сломан нос. Мы предполагаем, что его били и привязывали к кровати. Он когда уезжал в интернат, мог ложку держать в руках, понимал просьбы, откликался как-то, сам в туалет ходил, ел самостоятельно. А сейчас он просто лежит и изредка только улыбается нам, — рписывает состояние Миши родственица.Мама Миши сразу же вызвала скорую помощь.— Врачи отказались его госпитализировать, мест в больницах нет. Выписали кучу лекарств, — говорит Анастасия. — Медики передали всю информацию в полицию и в органы опеки, поэтому моя сестра не писала заявление. Пока что никакой реакции не было, вот и пришлось пост в группу выложить.Сейчас ЧП заинтересовались следователи. Они уже начали доследственную проверку.— Предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ.ОФИЦИАЛЬНОПрокуратура Мошковского района организовала проверку о возможных нарушениях прав пациента в доме-интернате:— Прокуратура в связи с сообщениями о жестоком обращении с проверит в специализированном учреждении (Мошковский район) и органах опеки и попечительства (Тогучинский район) соблюдение прав несовершеннолетнего, а также исполнение законодательства об образовании, охране жизни и здоровья ребенка.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru