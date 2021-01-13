Расследование дела об убийстве беременной сибирячке в подъезде дома на улице Кирова завершено. С обвинительным заключением оно передано в Новосибирский областной суд.Громкое убийство, которое потрясло весь Новосибирск, произошло 27 января 2020 года. Мужчина зверски зарезал свою девушку, беременную на 7 месяце. Он подкараулил ее в подъезде дома на улице Кирова в Октябрьском районе. Накануне девушка ушла от сожителя, потому что он поднимал на нее руку, и пряталась в съемной квартире. Но мужчина выследил ее. На допросе он рассказал, почему разозлился и ударил ножом беременную подругу.— При встрече злоумышленник заговорил с женщиной о конфликтах между ними, однако она наотрез отказалась продолжать беседу и направилась к выходу из подъезда. После этого бывший сожитель ударил женщину ножом в поясницу, а потом несколько раз ударил ногой по лицу. От полученных травм сибирячка скончалась в больнице. Обвиняемый частично признал вину в содеянном, — рассказали в областной прокуратуре.Жуткую разборку между парой сняла камера видеонаблюдения, установленная в подъезде у лифта.Санкцией части 2 статьи 105 Уголовного кодекса мужчине грозит в виде лишения свободы на срок от восьми до двадцати лет, либо пожизненное.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Это ее бывший, он сильно ревновал»: беременную сибирячку зверски зарезали возле лифта.В Новосибирске разыскивают 34-летнего отморозка, который с ножом напал на женщину в подъезде. Она была на 8 месяце беременности, врачи не смогли спасти ни мать, ни ребенка. (подробнее)«Она от него здесь пряталась»: беременная спасалась от жениха-тирана в чужой квартире, а он ее выследил и убил.Убийца в прошлом уже имел проблемы с законом — он садился пьяным за руль, попадал в ДТП и хамил полицейским. (подробнее)