Центральный районный суд продлил арест экс-прокурору Новосибирска Денису Ференцу. Об этом сообщили в пресс-службе суда.— Судом было рассмотрено ходатайство старшего следователя первого следственного отдела пятого следственного управления СК РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении Дениса Ференца, — пояснили в пресс-службе суда. — Постановлением суда от 11 января его срок содержания под стражей был продлен на 3 месяца. То есть, под арестом он будет находиться до 13 апреля 2021 года.Напомним, суд продлил арест также бывшему руководителю по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александре Авериной и юристу Дмитрию Куклину, которые были задержаны вместе с Денисом Ференцом.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске задержали экс-прокурора Дениса Ференца: рассказываем, в чем его обвиняютТакже задержаны бывший сотрудник прокуратуры Александра Аверина и юрист Дмитрий Куклин (подробнее).Суд оставил под арестом подельницу экс-прокурора Новосибирска ФеренцаПод арестом также остался юрист Дмитрий Куклин (подробнее).