Центральный районный суд оставил под арестом бывшего руководителя по надзору за соблюдением федерального закона прокуратуры Новосибирской области Александру Аверену и юриста Дмитрия Куклина. Об этом стало известно сегодня, 11 января. Напомним, их задержали вместе с экс-прокурором Новосибирска Денисом Ференцом, который также сейчас находится под стражей.— Рассмотрено ходатайство старшего следователя первого следственного отдела пятого следственного управления Главного следственного управления СК РФ о продлении срока содержания под стражей в отношении Александры Авериной и Дмитрия Куклина. Постановлением суда им был продлен срок содержания под стражей на 03 месяца. Под арестом они будут находиться до 13 апреля 2021 года, — пояснили в пресс-службе Центрального районного суда Новосибирска.Напомним, по предварительным данным их и Дениса Ференца обвиняют в превышении должностных полномочий. Известно также, что задержание экс-прокурора было связано с делом экс-председателя совета директоров компании «Винап» Олега Ярового. Его обвинили в мошенничестве. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверок УФСБ России по Новосибирской области.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске задержали экс-прокурора Дениса Ференца: рассказываем, в чем его обвиняютТакже задержаны бывший сотрудник прокуратуры Александра Аверина и юрист Дмитрий Куклин (подробнее).