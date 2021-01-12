В Новосибирске завершено расследование уголовного дела об убийстве беременной женщины в подъезде дома на улице Кирова. С утвержденным обвинительным заключением оно передано в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщили в СК по Новосибирской области.— По данным следствия, днем 27 января 2020 года 34-летний мужчина, дождался в подъезде свою 33-летнюю сожительницу, которая была беременная. Он ударил ее ножом в область спины. Женщину госпитализировали, но врачам не удалось ее спасти. Злоумышленник уехал в Омск, где его задержали полицейские, — сообщила старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.Мужчину будут судить по статье «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности».Напомним, преступление сняла камера видеонаблюдения, установленная в подъезде. На кадрах видно, как беременная женщина подходит к лифту. В это время на нее напал бывший сожитель. Позже стало известно, что мужчина бил женщину, поэтому она решила от него уйти. Сибирячка скрывалась на съемной квартире от сожителя, но он ее нашел. Друзья погибшей женщины рассказали, что сожитель ее сильно ревновал.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Это ее бывший, он сильно ревновал»: беременную сибирячку зверски зарезали возле лифта.В Новосибирске разыскивают 34-летнего отморозка, который с ножом напал на женщину в подъезде. Она была на 8 месяце беременности, врачи не смогли спасти ни мать, ни ребенка. (подробнее)«Она от него здесь пряталась»: беременная спасалась от жениха-тирана в чужой квартире, а он ее выследил и убил.Убийца в прошлом уже имел проблемы с законом — он садился пьяным за руль, попадал в ДТП и хамил полицейским. (подробнее)