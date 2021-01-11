Новосибирский суд вынес приговор сотрудникам «Горводоканала», замешенным в мошенничестве с деньгами предприятия во время ремонта труб в Ленинском районе в 2017 году. Сумма ущерба для предприятия составила более 29 миллионов рублей.— В октябре 2017 года по результатам электронного аукциона «Горводоканал» заключил контракт с компанией «СибСтройАльянс» на строительство водовода Ереснинской площадки в Ленинском районе. По версии обвинения, директор «СибСтройАльянс» Александр Еремин решил похитить часть денег по контракту. Для этого сотрудники компании подделывали документы и использовали в работе не новые, а восстановленные или лежалые трубы, а также более дешевые стройматериалы, чем те, что были указаны в контракте. В этом директору компании помогли сотрудники «Горводоканала» Валентин Клычников и Алексей Теплых, — пояснила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Центрального района Новосибирска Ксения Короед.Троим сибирякам в результате их махинаций удалось похитить более 29 миллионов рублей. По версии следствия, за свою «работу» Валентин Клычников получил 100 тысяч рублей. А Алексею Теплых Александр Еремин оплатил покупку стройматериалов для загородного дома и топливную карту на АЗС, где Теплых заправлял свою машину. В общем сумма, которую получил сибиряк составила около 180 тысяч рублей.Еремина Железнодорожный районный суд признал виновным в августе 2019 года. Он получил 2 года 6 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 300 тысяч рублей. Сегодня, 11 января 2021 года, стало известно, что в колонию суд отправил и сотрудников «Горводоканала».— Валентин Клычников, в отличие от Алексея Теплых, свою вину отрицал. Однако и того, и другого суд признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ, — пояснил старший помощник прокурора. — Теплых получил 2,8 года колонии общего режима, а Клычников 3 года в колонии общего режима.Впрочем, сибиряки еще могут обжаловать приговор в суде.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСэкономил на материалах: директор фирмы в Новосибирске попался на махинациях при ремонте труб, украв 29 миллионов рублейМатериалы для ремонта заменяли на более дешевые, а вместо новых труб положили восстановленные (подробнее)Взятка — карта на заправку: работников «Горводоканала» судят за мошенничество с ремонтом трубЗа свою «работу» сотрудники получили по 100 тысяч рублей и карту на заправку автомобиля (подробнее).