2019-07-10T09:29:56+03:00
Общество

Взятка — карта на заправку: работников «Горводоканала» судят за мошенничество с ремонтом труб

За свою «работу» сотрудники получили по 100 тысяч рублей и карту на заправку автомобиля
Надежда ЯРКОВА
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Работники "Горводоканала" обвиняются в мошенничестве в крупном размере.Работники "Горводоканала" обвиняются в мошенничестве в крупном размере.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новосибирске полицейские завершили расследование уголовного дела в отношении работников «Горводоканала». Они обвиняются в мошенничестве в крупном размере.

— Как стало известно, мошенничество было совершено в октябре 2017 году. 38-летний директор строительно-монтажной фирмы «СибстройАльянс», пообещал денежное вознаграждение двум работникам «Горводоканала». За это они должны были принять сделанную им по контракту работу по строительству гидротехнического сооружения в Ленинском районе. На работы было выделено около 75 миллионов рублей. По факту же затраты оказались в разы меньше — сэкономив на строительстве, они забрали себе около 30 миллионов рублей. Позже обман вскрылся, а директору стройфирмы было предъявлено обвинение по статье — мошенничество в крупном размере. В отношении работников «Горводоканала», уголовное дело было выделено в отдельное производство, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

В ходе расследования выяснилось, что работники учреждения умолчали перед своим руководством о несоответствии используемых подрядчиком строительных материалов, стоимость которых была в разы ниже указанных в контракте и в сметной документации. Действуя по предварительному сговору, они сделали новые акты о приемке выполненных работ, в которых указали ложную информацию.

— Как и было обещано, один из работников «Горводоканала» получил от директора стройфирмы топливную карту на сумму около 66 тысяч рублей, которую использовал для расчета при заправке своей машины. Помимо этого, директор фирмы оплатил ему покупку строительных материалов на сумму почти 115 тысяч рублей. Второй участник группы получил денежное вознаграждение в 100 000 рублей, — отметили в ведомстве.

Сейчас расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, завершено. Работникам «Горводоканала» предъявлено обвинение по статье — мошенничество в крупном размере. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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