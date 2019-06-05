Сэкономил на материалах: директор фирмы в Новосибирске попался на махинациях при ремонте труб, украв 29 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 04:25 2019-06-05T04:31:31+03:00

В Новосибирске вскрылось мошенничество с деньгами во время строительства гидротехнического сооружения в Ленинском районе. Фото: Виктория МИНАЕВА

Материалы для ремонта заменяли на более дешевые, а вместо новых труб положили восстановленные

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В Новосибирске уголовное дело о хищении у муниципального предприятия 29 миллионов рублей и покушении на картельный сговор, в которых обвиняется директор строительно-монтажной фирмы «СибстройАльянс» отправлено в суд.

— Следствию стало известно, что директор общества вступил в сговор с работниками «Горводоканала» и заключил муниципальный контракт на строительство водопровода в Ленинском районе Новосибирске. При этом он использовал трубы и другие строительные материалы, не соответствующие проектно-сметной документации, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Так вместо новых труб были поставлены восстановленные, а также при ремонте использовались другие, более дешевые материалы, не предусмотренные условиями контракта. При этом руководитель фирмы завысил фактически расходы, украв, таким образом, у предприятия — заказчика более 29 миллионов рублей.

— Также выяснилось, что обвиняемый заключил с одним из руководителей организации-конкурента ограничивающее конкуренцию соглашение — картель, для поддержания цены на электронных аукционах на строительство других объектов для «Горводоканала». Хотя знал, что картель запрещена антимонопольным законом. Так он заключил с предприятием контракты на работы, по выгодной цене в пользу подконтрольных ему фирм, на общую сумму более 220 миллионов рублей. Однако преступление не было доведено до конца в связи с досрочным расторжением контрактов, — отметили в ведомстве.

На данный момент, зампрокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение в отношении директора стройфирмы. Он обвиняется по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере и покушение на ограничение конкуренции. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд.

— В отношении участвовавших в сговоре работников «Горводоканала», уголовное дело выделенное в отдельное производство, расследовано и в настоящее время им предъявлено обвинение по статье — мошенничество, — добавили в МВД по Новосибирской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/712911" frameborder="0"></iframe> Директор фирмы в Новосибирске попался на махинациях при ремонте труб.

ИСТОЧНИК KP.RU