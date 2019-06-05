2019-06-05T04:31:31+03:00
Общество

Сэкономил на материалах: директор фирмы в Новосибирске попался на махинациях при ремонте труб, украв 29 миллионов рублей

Материалы для ремонта заменяли на более дешевые, а вместо новых труб положили восстановленные
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
В Новосибирске вскрылось мошенничество с деньгами во время строительства гидротехнического сооружения в Ленинском районе.В Новосибирске вскрылось мошенничество с деньгами во время строительства гидротехнического сооружения в Ленинском районе.Фото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

В Новосибирске уголовное дело о хищении у муниципального предприятия 29 миллионов рублей и покушении на картельный сговор, в которых обвиняется директор строительно-монтажной фирмы «СибстройАльянс» отправлено в суд.

— Следствию стало известно, что директор общества вступил в сговор с работниками «Горводоканала» и заключил муниципальный контракт на строительство водопровода в Ленинском районе Новосибирске. При этом он использовал трубы и другие строительные материалы, не соответствующие проектно-сметной документации, — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Так вместо новых труб были поставлены восстановленные, а также при ремонте использовались другие, более дешевые материалы, не предусмотренные условиями контракта. При этом руководитель фирмы завысил фактически расходы, украв, таким образом, у предприятия — заказчика более 29 миллионов рублей.

— Также выяснилось, что обвиняемый заключил с одним из руководителей организации-конкурента ограничивающее конкуренцию соглашение — картель, для поддержания цены на электронных аукционах на строительство других объектов для «Горводоканала». Хотя знал, что картель запрещена антимонопольным законом. Так он заключил с предприятием контракты на работы, по выгодной цене в пользу подконтрольных ему фирм, на общую сумму более 220 миллионов рублей. Однако преступление не было доведено до конца в связи с досрочным расторжением контрактов, — отметили в ведомстве.

На данный момент, зампрокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение в отношении директора стройфирмы. Он обвиняется по двум статьям: мошенничество в особо крупном размере и покушение на ограничение конкуренции. Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд.

— В отношении участвовавших в сговоре работников «Горводоканала», уголовное дело выделенное в отдельное производство, расследовано и в настоящее время им предъявлено обвинение по статье — мошенничество, — добавили в МВД по Новосибирской области.

Директор фирмы в Новосибирске попался на махинациях при ремонте труб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Это уже похоже на диверсию!»: в парке «Семьи» обнаружили плантации конопли
Погода на день в Новосибирске: 5 июня будет жарко
Белочка убежала: в мэрии Новосибирска помогли рыжему зверьку выбраться из здания
В Новосибирской области собака насмерть загрызла 4-летнего мальчика
В Новосибирске бывшего магистранта нашли мертвым возле общежития НГУ
«На пол лег! Голову опусти!» - задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на мобильный телефон
Главный проект: Новосибирская область расскажет на Петербургском международном экономическом форуме об «Академгородке 2.0»
Перезапуск: в Новосибирске возобновили строительство перинатального центра
«Цинизм - это норма во врачебном коллективе»: отец студентки меда, насмехавшейся над пациентами, остался работать в больнице
Ответит за «жабу» и «колбасу»: циничную студентку меда выгнали из вуза после скандальных постов в «Твиттере»
«А у нас по мэрии мечется белочка»: чиновники бегают за зверьком, чтобы помочь ему