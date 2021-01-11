Прокуратура начала проверку после взрыва в высотке в Новосибирске 11 января 2021 года. Прокурор района Роман Гулиев выезжал на место происшествия для координации действий правоохранителей.— Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности и исполнение законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также об охране труда на предприятии, в здании которого произошел взрыв, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Напомним, взрыв в высотке в Новосибирске 11 января 2021 года разрушил два верхних этажа производственного здания. Ударная волна почти полностью уничтожила помещения. Под завалами спасатели обнаружили 41-летнего рабочего. Пострадавшего 41-летнего мужчину доставили в больницу.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВзрыв в высотке в Новосибирске 11 января 2021 года: прямая онлайн-трансляцияВзрыв в высотке в Новосибирске 11 января 2021 года чуть не стоил жизни человеку: все самое важное — в нашей онлайн-трансляции (подробнее).Взрыв в высотке в Новосибирске 11 января 2021 года: врачи рассказали о состоянии пострадавшегоМужчину нашли под завалами после того, как произошел взрыв в высотке в Новосибирске 11 января 2021 года (подробнее).