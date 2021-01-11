Врачи рассказали о состоянии пострадавшего, найденного под завалами после того, как произошел взрыв в высотке в Новосибирске 11 января 2021 года. По словам медиков, сибиряк получил серьезные ожоги и переломы.— Мужчине 41 год. У него тяжелое состояние: переломы локтевой и плюсневых костей, термические ожоги передней поверхности туловища и лица — примерно 15% от всего тела. Также ушибы внутренних органов. Его увезли в областную больницу, — рассказала КП-Новосибирск главный врач новосибирской станции «скорой помощи» Ирина Большакова.Напомним, около 12:00 разрушились два этажа здания, где производили и хранили комбикорм, на улице Северный проезд. МЧС выясняют, по какой причине произошло разрушение. Очевидцы сообщили, что перед тем, как этаж рухнули, был слышен хлопок. Они предположили, что взорвался газ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВзрыв в высотке в Новосибирске 11 января 2021 года: спасатели достали пострадавшего из-под заваловПосле того, как произошел взрыв в высотке в Новосибирске 11 января 2021 года, разрушилось два этажа (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧитайте на WWW.NSK.KP.RU: https://www.nsk.kp.ru/online/news/4145355/