Взрыв в высотке в Новосибирске 11 января 2021 года: спасатели рассказали о найденном под завалами мужчине. Он жив, но получил травмы. Новосибирца передали врачам «скорой помощи».— Все необходимые работы по разбору завалов продолжаются. Всего привлечено 24 человека и 9 единиц техники, в том числе специальная техника с высотой крана порядка 30 метров для разбора завалов на верхних этажах, — сообщили в МЧС по Новосибирской области.Напомним, о разрушении двух этажей здания, где производили и хранили комбикорм, поступило около 12.00. ЧП произошло в Кировском районе на улице Северный проезд.По словам очевидцев, перед тем, как этаж рухнули, был слышен хлопок. Они предположили, что взорвался газ. Точную причину происшествия установят полицейские после проверки.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирск взрыв уничтожил два этажа высотки: есть пострадавший.По предварительной информации, произошла утечка газа. (подробнее)