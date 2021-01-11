В понедельник, 11 января, в Кировском районе Новосибирска в многоэтажном производственном здании произошел взрыв. По словам очевидцев, разрушено два верхних этажа. Здание расположено на улице Северный проезд 9/4. По предварительной информации, произошел взрыв газа.— Установлено, что у восьмиэтажного производственного здания сильно повреждены два верхних этажа. Признаки горения отсутствуют. Администрация объекте на месте происшествия, с их слов внутри никого из людей быть не должно. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России проверили здание на наличие людей, никого не обнаружили. В настоящее время для ликвидации последствий происшествия и разбора завалов следует тяжелая техника. Информация о хлопке не поступала. Причину разрешения двух этажей здания установит специальная комиссия, — прокомментировали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.Известно, что в здании производили и хранили комбикорм.Как рассказала КП-Новосибирск главный врач «Станция скорой медицинской помощи» Ирина Большакова на месте ЧП работают врачи.— Пока известно об одном пострадавшем. Информация о его состоянии уточняется, — сообщила медик.КП-Новосибирск следит за развитием событий.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru