Первая рабочая неделя после Нового года началась для сибиряков с ЧП: прогремел взрыв в высотке в Новосибирске 11 января 2021 года. Корреспонденты КП-Новосибирск ведут прямую онлайн-трансляцию с места происшествия: у здания, где хранили и производили комбикорм, разрушено два верхних этажа. Спасатели достали из под завалов пострадавшего: он передан врачам «Скорой помощи».— Все необходимые работы по разбору завалов продолжаются. Всего привлечено 24 человека и 9 единиц техники, в том числе специальная техника с высотой крана порядка 30 метров для разбора завалов на верхних этажах, — сообщили в МЧС по Новосибирской области.Если и вы стали очевидцем случившегося, то присылайте свои фото и видео нам Viber/WhatsApp: тел. 8-923-145-11-03.