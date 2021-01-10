Новосибирские хирурги разработали новую челюсть собаке Лаки из Новокузнецка, который стал жертвой живодеров прямо в Новый год. Медики выяснили — нижнюю челюсть раздробило не взрывом петарды, а выстрелом из ружья в пасть. Ветеринары уверены — через месяц или более Лаки вновь сможет нормально питаться. В Новосибирске, кстати, собака оказалась не просто так, ведь только в местных клиниках ей могут провести сложную операцию по восстановлению челюсти.— Врачи клиники новосибирской клиники «Бэст» пообещали восстановить нижнюю челюсть для Лаки. Это будет уникальная операция, ведь собака сейчас питается через трубочку. У нее был открытый перелом нижней челюсти слева с осколками зубов и костей, Лаки не могла нормально есть и страдал анемией. В приюте «Дом спасенных алабаев» ей сделали переливание собачьей крови и слабость ушла, — рассказала КП-Новосибирск волонтер из группы «Сохрани жизнь» города Мыски Наталья.Напомним, жуткая история произошла на Новый год 2021 в деревне Чувашки на Кузбассе. Зоозащитники спасли собаку, у которой была оторвана челюсть. Сперва решили, что живодеры засунули ей в рот петарду. Но недавно результаты томограммы опровергли эту версию.— Снимки показали, что животному выстрелили в пасть дробью из охотничьего ружья, ей снесли полчерепа. Полиция Кузбасса ищет подозреваемых, надеюсь, они будут наказаны. Нам даже не нужно объявлять сбор на операцию — добрые люди засыпали нас пожертвованиями после этой истории, — пояснила Наталья.Новосибирский ветеринарный хирург Сергей Горшков рассказал, как пройдет уникальная операция. Для Лаки планируется полная реконструкция челюсти с использованием технологии 3D печати. Сейчас собаке установили специальные фиксаторы, чтобы восстановить мягкие ткани верхней губы и ротовой полости.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСобаке, у которой пасть разорвало петардой, ищут донора в НовосибирскеПострадавшее животное спасают ветеринары клиники «Бэст» (подробнее)«Я уверена, что это сделали люди»: в Кузбассе спасают собаку, у которой в пасти взорвалась петардаЧП произошло в новогоднюю ночь (подробнее)«У нее разорвана вся пасть»: новосибирские ветеринары спасут собаку, которой живодеры засунули в пасть петардуВрачам придется полностью восстанавливать нижнюю челюсть животного (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru