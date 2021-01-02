Новосибирские ветеринары спасут собаку, которой живодеры засунули в пасть петарду. Произошло ЧП в городе Мыски в Кемеровской области. Животное с серьезными ранами прибилось там во двор жилого дома, где ее подобрали неравнодушные люди и передали волонтерам.— Собачку отвезли в клинику, ей требовалась обработать рану и сделать рентген. Это очень мужественная, выдержанная и ласковая девочка. Мы решили назвать ее Лаки. Она ни разу не заскулила, не завыла, только тихо стонала от ужасной боли..... Нижняя челюсть с левой стороны отсутствует полностью. Конечно, нет зубов. Торчат обломки костей. Верхняя челюсть целая, язык подвижный. В условиях Новокузнецка возможно только зашить мягкие ткани. Однако тогда Лаки не сможет самостоятельно принимать пищу. А для полноценной жизни ей необходимо восстановление нижней челюсти. Такого рода операции возможны только в Новосибирске. Вопрос транспортировки собаки в этот город будет решаться позже. И, конечно же, составлено заявление в полицию о жестоком обращении с животным, — сообщается в паблике Вконтакте «Сохрани жизнь. Помощь бездомным животным».Лаки оперировали до пяти утра — собаке сшивали мягкие ткани. Чтобы собака не лишилась возможности восстановления челюсти, очень важно не допустить некроза в ротовой полости. Сейчас ей делают капельницы и инъекции. Когда собачке стало чуть лучше, она даже немного поела. Если вы хотите помочь Лаки, вы можете связаться с волонтерами по номеру телефона 8-961-713-85-08.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru