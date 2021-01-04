4 января кемеровские волонтеры из группы «Сохрани жизнь» доставили собаку по кличке Лаки, у которой пасть разовало петардой, в новосибирскую клинику.— Был произведен осмотр и взят анализ крови. Собаке необходимо на первоначальном этапе улучшить показатели для дальнейших действий. Осмотр специалиста по остеосинтезу будет проведен на неделе. Врачи посоветовали искать донора-собаку для Лаки не менее 40 килограммов, привитого и здорового, — рассказали КП-Новосибирск зоозащитники.Напомним, животное было найдено в деревне Чувашка Кемеровской области 1 января. Голова собаки была окровавлена, щека — разорвана, нижняя челюсть — раздроблена. Очевидцы предположили, что в новогоднюю ночь кто-то из местных неудачно пошутил и засунул в пасть животного петарду.Волонтеры доставили пострадавшую в новокузнецкую ветеринарную клинику. Там врачи зашили что могли, но от дальнейшего лечения отказались. Для восстановления челюсти нужны опытные зоохирурги. Такие нашлись в Новосибирске. Животное благодаря неравнодушным людям получило шанс на спасение. А зоозащитники надеются наказать виновных за этот жестокий поступок, написав заявление в полицию. Сейчас живодеров ищут правоохранители.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я уверена, что это сделали люди»: в Кузбассе спасают собаку, у которой в пасти взорвалась петардаЧП произошло в новогоднюю ночь (подробнее)«У нее разорвана вся пасть»: новосибирские ветеринары спасут собаку, которой живодеры засунули в пасть петардуВрачам придется полностью восстанавливать нижнюю челюсть животного (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru