Трагическая история девушки-трансгендера, убитой бывшим любовником-полицейским, получила неожиданное продолжение. Коту погибшего Николая Басаковского, который предпочитал, чтобы его называли Викой, никак не могут найти новый дом.У животного необычная судьба: Николай-Виктория снял котенка с дерева и принес в свою съемную квартиру. Животному дали кличку Кит, но теперь ему снова нужен новый дом.— Кит — это память о Вике и о ее доброй душе. Но себе я его взять не могу, у меня очень много своих животных. Мне попросту некуда, — рассказала КП-Новосибирск подруга убитой Кристина Панова.На момент трагедии Кит был еще маленьким. Котенка сразу приютил знакомый Николая, но недавно у парня началась аллергия на шерсть. И как только перестали помогать таблетки появился вопрос: «А куда деть Кита?».— Он не отходил от меня, как хвостик, куда я — туда и он. Сейчас уже, конечно, время прошло, он привык. Но, например, спит он также, как и с Викой. Либо на живот ложится, либо на бок. С детства привык, — добавляет Кристина.Еще девушка ручается, что питомец очень воспитан и приучен к лотку, поэтому у новых хозяев не возникнет никаких неприятностей.Уважаемые читатели, если вы хотите приютить котенка у себя обращайтесь по телефону: 8 913 705 75 23ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Задушил голыми руками, отрезал палец»: полицейский убил своего любовника — самого знаменитого трансгендера СибириСотрудник ППС задушил Николая Басаковского и вывез его тело на тележке в поле, чтобы скрыть преступление (подробнее)Был Колян, стала Вика: трансгендер показал фото «до» и «после»Жительница Новосибирска Виктория Басаковская заявила, что ее не берут на работу, потому что по паспорту она все равно остается мужчиной (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru