Новосибирцы начали массово скупать гриб чага, после того, как ученые заявили, что он может помочь в борьбе с коронавирусом. Напомним, в этой теме КП-Новосибирск разбиралась подробно в своем материале: заведующая лаборатории микологии центра «Вектор» Тамара Теплякова тогда рассказала корреспондентам, что благодаря своим полезным свойствам, чага могла бы стать компонентом какого-нибудь противовирусного средства, способного помочь в борьбе с COVID-19. К испытаниям чаги ученые приступили еще в ноябре.Однако, судя по всему, новосибирцы, прознавшие про полезные свойства чудо-гриба, уже начали активно сметать его с прилавков магазинов.— Брали по-разному. И по 200 граммов, и по два килограмма, и по пять. Сейчас один кусочек остался на 285 рублей. Как его употреблять я точно не знаю. Но брали очень хорошо, продали моментально, — рассказал торговец сухофруктами на Октябрьском рынке Новосибирска изданию «Сибкрай.ru».Вирусологи, тем не менее, считают, что чага, хоть и полезный гриб, панацеей от вируса не является. Как рассказывал КП-Новосибирск ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов, принимать чагу можно как один из противовирусных препаратов совместно с другими лекарствами, назначенными врачом.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ «Векторе» нашли чудо-гриб, который помогает побороть коронавирусВы не поверите, но лекарство от заразы все это время росло на березе (подробнее).Вирусологи рассказали, как испытывали березовый гриб чагу против COVID-19: науке помогли мартышкиВ «Векторе» заявили о чудо-грибе, который помогает побороть коронавирус: разбираемся, на самом ли деле это панацея, вместе с учеными (подробнее).