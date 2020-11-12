Вирусологи рассказали, как испытывали березовый гриб чагу против COVID-19: науке помогли мартышки

Действие чаги пока еще не исследовали на человеке. Фото: С. Бьорн/ предоставлено журналом «Наука из первых рук».

Новость о том, что обычный березовый гриб чага может быть лекарством от коронавируса, сообщили не где-нибудь, а в центре вирусологии «Вектор». Именно там разработали вакцину от ковида, так что к словам Тамары Тепляковой, заведующей лабораторией микологии, многие как минимум прислушались. Но нашлись и скептики: «Это что же, панацея все время у нас под носом была, а мы и не знали? Вы еще подорожник лекарством назовите!» Корреспонденты КП-Новосибирск попытались разобраться, чему верить.

КАК ПРОВЕРЯЛИ ДЕЙСТВИЕ ЧАГИ?

— Свойства чаги мы проверяли в ходе экспериментов на культуре клеток Vero из почек африканской мартышки. Сначала наносили на них концентрат чаги, потом — сам вирус, — рассказала КП-Новосибирск Тамара Теплякова. — Экстракты показали высокую ингибирующую активность в отношении SARS-CoV-2.

В переводе с научного — вирус, сталкиваясь с чагой, погибал. За какое именно время и при какой концентрации гриба, исследователи не говорят: ссылаются на то, что это коммерческая тайна. Ведь новосибирские ученые пытаются зарегистрировать противовирусный препарат на основе чаги.

— Называется он «Ингибитор репликации коронавируса SARS-CoV-2 на основе водного экстракта гриба Inonotus Obliquus», мы подали заявку на патент, — говорит Теплякова.

По словам ученых, секрет чаги в биологически активных компонентах, которые образуются при взаимодействии березы и гриба. Например, высокомолекулярные водорастворимые меланины обладают мощными антиоксидантными, антитоксическими, противовоспалительными, иммуностимулирующими свойствами, а птерины влияют на рост и деление клеток. В чаге много марганца, а он активирует более 35 ферментов, участвующих в реакциях окисления-восстановления клетки.

ИСПЫТЫВАЛИ ЛИ ГРИБ НА ЛЮДЯХ?

В Роспотребнадзоре тоже выступили с заявлением. Подтвердили, что «Вектор» подал заявку на патент.

— Заявка на патент «Ингибитор на основе экстракта чаги против инфекции COVID-19» подана в патентное ведомство с приоритетом от 13.08.2020 и сейчас проходит экспертизу по существу. Результатов можно ожидать не ранее конца 2020 года, — пояснили в пресс-службе ведомства. И добавили, что на людях действие чаги не проверяли.

А значит, пока еще рано говорить, как она сработает. Хотя сама Тамара Теплякова все-таки советует народу пить чай с березовым грибом: его можно купить в любой аптеке. Говорит, когда они с мужем заболели коронавирусом, то лечились именно чагой, и через неделю симптомы болезни исчезли.

ЧТО ГОВОРЯТ НЕЗАВИСИМЫЕ ВИРУСОЛОГИ?

Мы попросили Александра Чепурнова, ведущего научного сотрудника Института клинической и экспериментальной медицины, объяснить, стоит ли сейчас скупать чагу и спасаться ей от коронавируса. Александр Алексеевич в прошлом сам возглавлял лабораторию в «Векторе» и работал с самыми опасными заразами со всего мира, в том числе с лихорадкой Эбола, сейчас же изучает коронавирус, ради эксперимента даже сам заразился им повторно.

— Конечно, чага — не панацея. Нужно понимать, что снижение вирусной нагрузки и полное излечение — это разные вещи. Здесь речь идет именно о снижении вирусной нагрузки на организм! Да, я сам сейчас пью чагу, но понимаю именно эту разницу! Принимать чагу можно как один из противовирусных препаратов совместно с другими лекарствами, назначенными врачом, — прокомментировал КП-Новосибирск Чепурнов.

— А есть какие-либо официальные исследования, которые подтверждали бы чудо-свойства гриба?

— Вообще, о лекарственных свойствах чаги начали говорить еще полвека назад. Правда, тогда ей приписывали противораковые свойства — мол, помогает побороть онкологию. Но полноценных исследований с выводами, что чага лечит онкологию, я так и не видел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В «Векторе» нашли чудо-гриб, который помогает побороть коронавирус

Вы не поверите, но лекарство от заразы все это время росло на березе (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru