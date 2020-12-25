В мэрии рассказали, на каком транспорте будет бесплатный проезд для школьников в Новосибирске в Новый год 2021.— Бесплатный проезд будет доступен в метрополитене, на всех трамвайных и троллейбусных маршрутах, а также на 13 автобусных маршрутах, обслуживаемых муниципальным предприятием «ПАТП-4»: № 7 «Ул. Белоусова — Микрорайон «Щ», № 20 «Ул. Твардовского — СТЦ «Мега», № 21 «УМ-3 — Вокзал «Новосибирск-Главный», № 23 «Общественный торговый центр — ОРМЗ», № 36 «Ул. Белоусова — Автовокзал», № 45 «Чемской бор — Центральный корпус», № 50 «УМ-3 — Ул. Твардовского», № 54 «Ул. Твардовского — Вокзал «Новосибирск-Главный», № 65 «Общественный торговый центр — Ул. Экваторная», № 68 «Ул. Твардовского — Метро «Речной вокзал», № 69 «Ул. Твардовского — Пос. Матвеевка», № 72 «Общественный торговый центр — Пос. Геологов», № 88 «ОРМЗ — Центральный корпус», — пояснили в мэрии города.Чтобы проехать в транспорте бесплатно, дети должны будут предъявить справки о том, что они действительно учатся в школе. Действовать бесплатный проезд для школьников будет с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года — в дни зимних каникул.Напомним, сейчас в Новосибирской области все еще продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим. Появляться в маске сибиряки должны во всех общественных местах, включая транспорт. КП- Новосибирск писала о том, что только за эту зиму нескольких детей уже высадили из транспорта на мороз из-за отсутствия маски.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я ее искал в куртке, портфеле, штанах...»: в Новосибирске ребенка высадили из автобуса, потому что потерял маскуОтец 9-летнего школьника удивлен, что никто из пассажиров не выручил его сына (подробнее).«Пошел вон отсюда»: в Новосибирске первоклассника без маски выгнали из автобуса на морозРебенок шел три остановки пешком до дома (подробнее).