«Я ее искал в куртке, портфеле, штанах...»: в Новосибирске ребенка высадили из автобуса, потому что потерял маску

9-летнего школьника высадили из автобуса в Новосибирске. Фото: из личного архива/Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирске кондуктор высадила из автобуса человека без маски. Сама по себе ситуация была бы типичной, не будь пассажир ребенком. Всего 9 лет.

— Я вошел в автобус, кондуктор спросила: «Где маска?». Я поискал в куртке, в портфеле, в штанах — нет маски. Она сказала, что тогда я выйду и пойду пешком, — с обидой рассказал КП-Новосибирск 9-летний Алеша* (имя изменено по просьбе родителей).

Паренек возвращался из школы. Когда отправился домой, думал, маска — с собой. Ехать нужно было с остановки Лазурной до Плющихинского жилмассива — без малого два километра. На улице в этот день был не лютый мороз. Но и не оттепель: -16°С.

— Холодрыга была, — говорит школьник, который, все же, продрог на улице.

Отец не намерен жаловаться на кондуктора. И не считает, что тот совершил великое преступление. Но удивляется: неужели нельзя было выручить ребенка? Почему такие ситуации не предусмотрены?

— У меня всегда запасная маска с собой есть, все время в кармане ношу. Всякие ситуации бывают, если кому-то понадобится — отдам, — говорит мужчина.

Может, в салоне ни у кого не было запасной? До дома пареньку пришлось бы шагать почти два километра. Он решил попытать счастья со следующим автобусом, и на этот раз повезло.

— Зашел в другой, мне в нем выдали маску. Поехал домой, — благодарен мальчишка кондуктору, у которого оказался необходимый аксессуар.

Алеша говорит, что изначально неудача его постигла в автобусе №95. На сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом редакция КП-Новосибирск нашла: перевозками по этому маршруту занимается ООО «Оста». Мы позвонили по указанному телефону.

— В муниципалитете рассматривался вопрос о том, чтобы кондуктору в такой ситуации надо выдать маску ребенка. Но ответа я не знаю, — признался не представившийся собеседник.

Мы обратились с запросом и в мэрию: как должен действовать кондуктор в подобных ситуациях? Как только получим ответ: опубликуем его на сайте и в газете.

А родителям, наверное, стоит подстраховать детей, снабдив, в том числе, и запасной маской.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«А если на улице будет -30?»

Общественный активист считает, что в следующий раз подобная ситуация может оказаться слишком острой

Оценить действия кондуктора с точки зрения закона и морали мы предложили руководителю регионального представительства Федерации Автовладельцев России Вячеславу Ашуркову.

— Я думаю, что формально кондуктор прав. Потому что в Постановлении губернатора Новосибирской области ничего про возраст не сказано, но написано, что владельцы заведений, магазинов, те кто занимается перевозками на общественном транспорте обязаны следить, чтобы люди были в масках. А если кто-то заходит без маски в тот же автобус, необходимо транспорт обездвижить и удалить данного гражданина из автобуса.

Все мы по-человечески понимаем, что дети — есть дети. Статистика показывает, что они болезни переносят легче, хотя при этом могут являться переносчиками. А если это произойдет в морозный день, в -30? Все займут позицию, что билитер не имел права высаживать ребенка. И мне кажется, это будет уже коллизия.

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