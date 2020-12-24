Следователи возбудили уголовное дело в отношении новосибирского 61-летнего массажиста, который на процедурах мучил грудничка. Мужчина зажимал ребенку голову коленями и поворачивал его почти на 180 градусов.— По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается, — сообщили в пресс-службе СК по НСОСледователи по-прежнему ищут родителей, которые приводили своих детей на прием к этому массажисту.Напомним, в конце октября в соцсетях появилось жуткое видео, в котором массажист издевается над малышом. Ролик сняла мать ребенка, который кричал от боли. Сам массажист утверждал, что эти процедуры не опасны. По его словам, с помощью массажа он пытался исправить кривошей у грудничка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Младенец кричит как резаный»: ролик с жутким массажем для новорожденных перепугал соцсетиАвтор видео уверяет, что ничего опасного в его методике нет, а родители требуют, чтобы в отношении массажиста провели проверку (подробнее)Новосибирские следователи ищут детей, которые были на приеме у массажиста, перепугавшего соцсети своими роликамиВ СК по Новосибирской области проводят доследственную проверку (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru