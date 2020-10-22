Новосибирские следователи ищут детей, которые были на приеме у массажиста, перепугавшего соцсети своими роликами

Массажист выкручивал голову младенцем на 180 градусов. Фото: стоп-кадр

Следователи ищут родителей младенцев, которым массажист выкручивал голову на 180 градусов. Напомним, шквал критики на массажиста обрушился после того, как в соцсети было обнародовано видео в соцсети, как он делает массаж.

Мужчина зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов. Ребенок кричит от боли, а мать снимает происходящее на мобильный телефон. Как пояснил специалист, это не издевательство над малышом, а особенная методика, которая направлена на то, чтобы исправит у ребенка кривую шею.

После публикации КП-Новосибирск роликом заинтересовались следователи.

— По данному сообщению проводится доследственная проверка. Следствие выясняет все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас следователи просят откликнуться родителей младенцев, которым массажист поворачивал голову на 180 градусов. Обращаться можно по телефонам: 8-913-959-77-87 или 203-57-39.

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