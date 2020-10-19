«Младенец кричит как резаный»: ролик с жутким массажем для новорожденных перепугал соцсети

Медбрат работает массажистом более 30 лет, но коллеги запрещают его методы. ФОТО:соцсети

Новосибирский массажист Михаил оказался в центре скандала из-за видео с детским массажем. В кадре мужчина зажимает коленями голову грудничка и поворачивает его на 180 градусов. Ребенок кричит от боли, а мать снимает происходящее на мобильный телефон. После того как массажист опубликовал видео этих процедур в своих соцсетях, на него обрушился шквал критики. В ситуации разбирались корреспонденты КП-Новосибирск.

«РЕБЕНОК ИСТЕРИЛ, Я БЫЛА В ШОКЕ»

Короткий ролик, где младенец кричит от боли, а массажист спокойно комментирует происходящее словами: «Как струна», — быстро облетел паблики в «Инстаграме». Одна из сибирячек даже узнала героя видео и рассказала, как привела к нему своего ребенка.

— Дядя показал кучу сертификатов и дипломов, но после третьего сеанса я попрощалась с ним — он творил то же самое! Я в шоке была! Ребенок истерил и орал весь сеанс! А в конце будто обмякший был… Я рыдала. Молюсь, чтобы эти три сеанса не отразились на здоровье ребенка негативно, — написала женщина.

Тем самым массажистом оказался Михаил, новосибирский медбрат на пенсии. Мужчина заверил, что у него есть сертификат от учебного центра НГМУ, а его авторская методика основана на советских наработках по динамической гимнастике. Михаил, по его словам, более 30 лет проработал массажистом в детской больнице № 3, в НИИТО и поликлинике в жилмассиве Снегири. Большинство мам доверяют его опыту и даже привозят детей из других городов.

— В любом учебнике по массажу описаны упражнения по динамической гимнастике, это обыкновенная техника. Данное упражнение исправляет кривошею — это дефект шеи у грудничков, который особенно часто встречается у недоношенных младенцев. Такие дети кивают в одну сторону, ползают по кругу, подволакивают ногу при ходьбе. Ребенка специально нужно держать в таком положении, чтобы размять только кивательную мышцу. После 10 сеансов все исправляется, — рассказал КП-Новосибирск Михаил.

Бывший медбрат заверяет, что за годы работы вылечил более 8 тысяч кривошей, а от пациентов отбоя нет. Михаил работает по заявкам, мамочки заказывают его на дом вместо похода в муниципальную поликлинику. Прайс на услуги специалиста не самый низкий по городу — 800 рублей за один сеанс.

— Я специально прохожу курсы массажистов, имею действующий сертификат. Но главное, человеку либо дано заниматься лечебным массажем, либо нет. А грудной ребенок орет и плачет ведь не от боли, а от удивления. Даже хирурги бьют ребенка по попе со страшной силой перед операцией на сердце. Ягодицы берут на себя отток крови, но такая необходимость спасает ребенку жизнь. А бешеные мамашки увидели бы такое — убили бы, — говорит в свое оправдание Михаил.

После критики в соцсетях инстаграм массажиста заблокировали. ФОТО: соцсети

«ПОВТОРЯТЬ ТАКОЕ С ДЕТЬМИ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ»

Видео с авторской методикой посмотрели и специалисты Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии. Медики уверены, что данные процедуры лечением назвать нельзя.

— Когда увидела то, что происходит на видео, первая мысль была — это дурацкая шутка с куклой. А когда поняла, что это ребенок, чуть не выронила телефон. Если это не фейк, то методика не имеет вменяемого объяснения. Напрашивается аналогия с инквизицией. Не буду утомлять медицинскими терминами, почему это недопустимо… Просто представьте, что это ваша голова зажата в гигантских коленях, — предложила главврач НИИТО детский ортопед Елена Губина.

Многие практикующие новосибирские массажисты также уверены: нельзя делать с грудными детьми то, что вытворяет Михаил. По словам известного в этой сфере специалиста Игоря Новокриницкого, ни в одном учебнике по детскому массажу подобные приемы не описаны, не преподают их и на курсах повышения квалификации.

— То, что показано на видео, — это даже не массаж, а какая-то неизвестная мне техника. Я раньше никогда не видел, чтобы грудничку зажимали голову коленями и вращали корпус. И повторять такое с детьми категорически нельзя. Я также против динамической гимнастики, когда малышей поднимают на весу за голову и за конечности: за ноги или руки, — прокомментировал КП-Новосибирск Игорь Новокриницкий.

Он также отмечает, что динамическая гимнастика не является официально признанной медицинской методикой. Более того, она может навредить младенцу, так как у маленьких детей очень эластичные связки и потому высока возможность вывиха. Подобную терапию можно отнести к народной медицине, а наличие сертификата не дает никаких гарантий. Московские педиатры советуют родителям не доверять кустарным самоучкам и отказываться от подобного массажа для грудничков.

— На видео мы наблюдаем не лечебную гимнастику, а наоборот — травмоопасную и крайне нефизиологичную процедуру для младенца. Подобное положение с фиксацией головы, находящейся внизу, и поворотами корпуса может привести к травме шейной области. Есть вероятность получения одной или нескольких травм: подвывихи позвонков, перерастяжение мягких тканей шеи, микроразрывы, надрывы мышц, сдавливание жизненно важных сосудов шеи, травма плечевой области, поражение головного мозга, — уверена врач-педиатр детского реабилитационного центра Kids Rehab Мария Гербутова.

Новосибирские родители пожаловались на видео в аппарат уполномоченного по правам ребенка. В ведомстве уже начали предварительную проверку. А что же сам массажист? Он будто не понимает, что мог навредить малышам. Однако после скандала заверяет, что занимался с куклой. — Мне нет необходимости доказывать, какой я массажист, и клиентов своих не отслеживаю. Записываю имя ребенка, возраст — и через 10 дней набирается новая группа, — добавил Михаил. — Запас прочности у ребенка 200 — 600 процентов.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

На массаж - с разрешением от родителей

Новосибирские юристы рекомендуют прежде всего проверять у массажистов наличие действующей лицензии.

— За массаж ребенка на дому могут наказать даже самих родителей, если кто-то пожалуется на это. Лицензия выдается только при наличии специально оборудованного кабинета, а сама процедура детского массажа должна проходить под надзором врача-педиатра или неонатолога. Если у массажиста документы в порядке — жалобу на некачественный массаж можно направить в Роспотребнадзор или Росзравнадзор, а если лицензии и вовсе нет — делом займется Следственный комитет, — пояснила юрист Инесса Рябинина. Кроме того, для оказания подобного рода услуг требуется открытие ООО или ИП, иначе массаж на дому считается незаконной предпринимательской деятельностью. В таком случае можно пожаловаться в налоговую.

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