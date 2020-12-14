Появилось видео, как устанавливают главную елку Новосибирска-2021 на площади Ленина

В Новосибирске установили елку на площади Ленина. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске на площади Ленина возвели праздничную елку. К утру 14 декабря ее почти полностью смонтировали и первый раз зажгли гирлянду. Монтаж новогоднего дерева сняли на видео.

Однако рабочие проведут возле елки еще несколько дней, сообщила КП-Новосибирск глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

— Елку еще монтируют, мы планировали завершить все работы к концу недели. Так она почти установлена, осталось лишь немного доработать, — рассказала КП-Новосибирск Анна Терешкова.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что новая праздничная елка будет высотой в 22 метра. Ее стоимость обошлась практически в 1 миллион рублей. Также в мэрии показали, как будет выглядеть новогодний каток возле оперного театра. Его планируют открыть 18 декабря.

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