Каток возле оперного театра в Новосибирске 2020: когда откроют, как будет работать

В Новосибирске главный каток у оперного театра планируют открыть в середине декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, когда откроют каток возле оперного театра в Новосибирске 2020. Рабочие начали его уже заливать. Работы продлятся неделю. После этого, ледозаливочная машина выровняет основание. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

— Каток мы планируем открыть 18 декабря. Надо будет проверить качество покрытия, чтобы не было трещин и бугорков. Они могут появиться из-за морозов или метро. Кроме того, дата открытия ледовой площадки зависит от того, когда елку. Тогда раздевалки пункт проката подключат к электричеству, — сообщил директор МАУ «Стадион» Александр Вовкудан.

В этом году в пункте проката появится терминал для оплаты картой.

Цена проката для взрослых — 150 рублей, для детей и пенсионеров — 80 рублей, со своими коньками — вход бесплатный. Заточка — 120 рублей.

Режим работы катка: каждый день с 11.00 до 22.00, в понедельник — технический день, каток начинает работать с 15.00.

Напомним, ранее КП-Новосибирск уже писала о том, как будут работать катки в разных районах города. Кстати, в Новосибирске уже заработал первый открытый каток, он находится в Академгородке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ледовые катки 2020-2021 в Новосибирске: дата открытия, расписание, цены на билеты.

Рассказываем, где откроют ледовые катки 2020-2021 в Новосибирске. (подробнее)