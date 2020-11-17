Главная елка в Новосибирске 2021: когда установят, сколько стоит

Стало известно, какой будет главная елка Новосибирска. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Главная елка в Новосибирске 2021: мэрия Новосибирска заказала новую искусственную елку для праздников. Ее стоимость обошлась почти в миллион рублей. Высота елки — 22 метра.

— Поставка искусственной уличной сосны — 969,6 тысяч рублей, — говорится на портале госзакупок.

Контракт на поставку елки по заказу мэрии заключил Городской центр наружной рекламы (ГЦНР). Поставщиком выступит предприниматель Александр Межевов. Также на сайте госзакупок появилась информация об украшениях: для елки заказали 600 новогодних шаров и гирлянду.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что елку в Новосибирске установят, когда будет выдано разрешение Роспотребнадзора. Также к Новому году украсят часть улицы Ленина, зальют каток возле оперного театра и сделают ледовый городок в Первомайском сквере.

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