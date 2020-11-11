Каток возле оперного театра в Новосибирске: когда начнет работать, сколько будет стоить прокат

Стало известно, когда возле оперного театра в Новосибирске зальют каток. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Стали известны сроки, когда начнет работать каток возле оперного театра в Новосибирске. Об этом КП-Новосибирск сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

— Каток будет залит в середине декабря, точная дата еще не установлена. Нет никаких противоречий требованиям Роспотребнадзора. В мэрии будет проведен оргкомитет для полного утверждения всей новогодней программы. Также еще определяется, сколько будет стоит прокат коньков, — сообщила КП-Новосибирск Анна Терешкова.

Напомним, ранее стало известно, что в центре Новосибирска к Новому году установят елку и зальют каток с разрешения Роспотребнадзора. Массовые мероприятия планируют провести только после 1 января. Но чтобы у сибиряков было праздничное настроение, в Первомайском сквере установят снежные скульптуры и украсят часть улицы Ленина.

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