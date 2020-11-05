Стало известно, как будут праздновать Новый год-2021 в Новосибирске

Планами о праздновании Нового года поделились в мэрии Новосибирска. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В мэрии Новосибирска рассказали, как подготовят город к празднованию Нового года-2021. До января любые мероприятия на улицах запрещены. Однако центр города все равно украсят, чтобы создать праздничное настроение.

— До Нового года никаких мероприятий не будет. Если позволит Роспотребнадзор, будем их проводить после 1 января. Очень надеемся, что удастся отметить хотя бы Рождество. Тогда мероприятия будут не массовыми, чтобы не было большого скопления народа. А пока что планируем схему размещения елки и остальных объектов. С разрешения Роспотребнадзора возле Оперного театра установят елку и зальют каток. Также точно появятся снежные скульптуры и детская ледовая площадке в Первомайском сквере. Будет украшена часть улицы Ленина от площади Ленина до улицы Советской. Если состоятся мероприятия, возможно, этот участок будет перекрыт, — рассказала КП-Новосибирск начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

Напомним, в конце октября режим повышенной готовности в Новосибирске продлили до полуночи 31 декабря.

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