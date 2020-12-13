Сибирячки Plus Size сняли видео с чувственным танцем

Съемки пришлось перенести из-за коронавируса. Фото: личный архив героя.
Участницы новосибирской танцевальной группы «Формат» снова покоряют социальные сети. Женщины размера Plus Size попробовали себя в новом стиле танца контемпорари.
— Мы начали репетировать еще в прошлом году. Только коронавирус внес свои коррективы. Из-за пандемии пришлось перенести съемки на декабрь месяц, хотя готовы мы были намного раньше, — рассказала КП-Новосибирск Тамара Малгина, руководитель проекта.
Поддержку женщины выучили за один день. Фото: личный архив героя.
Сибирячки с аппетитными формами усердно тренировались: ходили в зал и занимались у станка, чтобы правильно тянуть носок, учились импровизировать и даже посетили мастер-класс по акробатике.
— Перед самыми съемками мы решили, что в танце будет поддержка. Это элемент акробатики. Им нужно было красиво и синхронно поднять одну из танцовщиц на руках, — говорит руководитель проекта. — Танцовщицы за сутки выучили ее.
Совсем скоро видео танца появится в социальных сетях. О чем будет танец? Этот секрет никто не раскрывает. Тамара говорит одно — каждый зритель сможет увидеть там, что-то свое и найти себя.
Женщины размера Plus Size уже не первый раз танцуют. Ранее они садились на шпагат в ураган на крыше, учились воздушной акробатике. Ролики набирали тысячи просмотров и лайков в социальных сетях.
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