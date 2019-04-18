В коротких шортах и чулках: девушки Plus Size снялись в провокационном клипе

СЕГОДНЯ 20:36 2019-04-18T20:36:05+03:00

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Участницы новосибирской танцевальной группы «Формат» вновь покоряют соцсети: танцовщицы Plus Size опубликовали свой новый клип на песню «Скажи «Да». Видео получилось провокационным. Девушки предстали перед камерой в дерзких нарядах - чулки, короткие шорты, портупеи, на лице - яркий грим. А одна из участниц покрасила волосы в розовый цвет ради съемки. Как считают сами артистки, получилось «смело и эпатажно». А главным эпизодом номера стали трюки пышек на воздушном кольце.

- Мы хотели показать, что девушкам с формами доступно не только участие в шоу толстушек: они могут освоить акробатику, в том числе и на воздушном кольце, - говорит Тамара Малгина , руководитель танцевальной грумы «Формат». – Не у каждой с первого раза вообще получилось на это кольцо взобраться. Знали бы вы, сколько ссадин и синяков девушки получили.

Но месяц тренировок не прошел даром, и пользователи соцсетей от ролика танцовщиц с формами в восторге:

- Девочки, вы молодцы: классные, дерзкие, настоящие, - хвалят пышек одни.

- Крутой, замечательный проект, - не скупятся на добрые слова другие.

Напомним, в группе «Формат» танцуют только пышки. Год назад габаритные сибирячки стали звездами соцсетей благодаря клипу на песню «Sweet pollution»: его девушки сняли в ураган на крыше, и за свои старания получили десятки тысяч просмотров и лайков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/704065" frameborder="0"></iframe> Девушки Plus Size снялись в провокационном клипе.

ИСТОЧНИК KP.RU