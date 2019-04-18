В коротких шортах и чулках: девушки Plus Size снялись в провокационном клипе
Участницы новосибирской танцевальной группы «Формат» вновь покоряют соцсети: танцовщицы Plus Size опубликовали свой новый клип на песню «Скажи «Да». Видео получилось провокационным. Девушки предстали перед камерой в дерзких нарядах - чулки, короткие шорты, портупеи, на лице - яркий грим. А одна из участниц покрасила волосы в розовый цвет ради съемки. Как считают сами артистки, получилось «смело и эпатажно». А главным эпизодом номера стали трюки пышек на воздушном кольце.
- Мы хотели показать, что девушкам с формами доступно не только участие в шоу толстушек: они могут освоить акробатику, в том числе и на воздушном кольце, - говорит Тамара Малгина , руководитель танцевальной грумы «Формат». – Не у каждой с первого раза вообще получилось на это кольцо взобраться. Знали бы вы, сколько ссадин и синяков девушки получили.
Но месяц тренировок не прошел даром, и пользователи соцсетей от ролика танцовщиц с формами в восторге:
- Девочки, вы молодцы: классные, дерзкие, настоящие, - хвалят пышек одни.
- Крутой, замечательный проект, - не скупятся на добрые слова другие.
Напомним, в группе «Формат» танцуют только пышки. Год назад габаритные сибирячки стали звездами соцсетей благодаря клипу на песню «Sweet pollution»: его девушки сняли в ураган на крыше, и за свои старания получили десятки тысяч просмотров и лайков.
Девушки Plus Size снялись в провокационном клипе.
ИСТОЧНИК KP.RU