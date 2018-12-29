Не надо стесняться: сибирячка устроила «эмоциональную» фотосессию для девушек-пышек

СЕГОДНЯ 13:52 2018-12-29T14:21:01+03:00

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Жительница Новосибирска собрала стеснительных девушек размера Plus Size и устроила им новогоднюю фотоссесию.

— У нас танцевальный проект, и мы взяли неуверенных в себе девушек, которые возможно имеют лишний вес и считают, что не достойны или не могут куда-то пойти заниматься собой. Для того, чтобы поработать с эмоциями, чтобы девушки начали верить в себя, мы даем возможность пройти фотосессию, взглянуть на себя по-другому, — рассказала «КП» — Новосибирск руководитель творческой группы «Формат» Тамара Малгина.

В процессе девушки втянулись и стали получать удовольствие от съемок. Фото: Ольга Степанова.

— Когда я предложила новогоднюю фотосессию, многие сначала отказались: нет денег, нет платьев, нет возможностей. Были даже три девушки, от 30 лет, для которых это было впервые. Такие девушки, они больше для других живут, чем для себя, поэтому для них это огромный шаг, возможность сделать что-то для себя. При этом многих пришлось убеждать, что им это нужно, что это очень полезно. Потом мы все вместе искали девушкам платья, туфли, искали украшения. И в процессе примерок девушки стали втягиваться, по-другому к этому, да и к себе относиться, — отметила сибирячка.Тамара добавила, что всего, включая и ее, участвовали 13 девушек от 25 до 43.

По ее словам, полнота нынче не в чину.

— Сейчас всем виднее как я должна выглядеть, чувствовать, как мне должно быть сейчас стыдно, за то, сколько я вешу. При этом обычно критикуют те, кто с собой вечную борьбу ведут, сами и не довольны собой, а у кто доволен, он и не смотрит на чужой жир, — говорит Тамара.

Она также считает, что это больше психология, то что в голове у девушек.

— Если я сижу в болоте, мне нормально, но если мне подать руку, приподнять, то я увижу лес, еще выше — увижу поляну. Так и с девчонками. Мы даем им возможность попробовать на вкус, какая она- другая жизнь. Фотосессия — как одна из таких возможностей, получить удовольствие и от процесса, и от общения, — рассуждает руководитель студии.

У девушек было два образа - один хореографический, в танцевальных нарядах, и в вечерних платьях.

— Конечно, девчонкам было сложновато, но у нас был очень хороший фотограф, она работает с такими девушками Plus Size давно и умеет снимать их с правильного ракурса, знает кодировки. И обычно на второй час фотосессии девушки оттаивают и показывают настоящие эмоции. Кажется, что сложнее всего девушку на шпагат посадить, но на самом деле сложнее проявить эмоцию, начать вживаться в роль, — заметила Тамара.

Цель - помочь разбудить в себе эмоции и взглянуть на себя по другому. Фото: Ольга Степанова.

Она рассказала, что девочки, смотря на фото говорят: «Боже мой, неужели я такая красивая».

— Я считаю, это выше всяких похвал, ради такого и стоит стараться, чтобы такое услышать,- добавила сибирячка.

Напомним, ранее новосибирские девушки Plus Size из группы «Формат» прославились тем, что в ураган на крыше высотки сняли чувственный клип.