Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Общество

Суд оставил без изменения приговор сибиряку, сломавшему руку врачу

Мужчина получил условный срок
Алена КУЛЕШОВА
КомментироватьОставить комментарий
Сибиряку, который напал на змглавврача Бердской ЦГБ.

Сибиряку, который напал на змглавврача Бердской ЦГБ.

Сибиряку, который напал на змглавврача Бердской ЦГБ, оставили без изменений приговор. Об этом сообщил Бердский городской суд.

— Апелляционным постановлением суда от 28 октября 2020 года приговор Бердского городского суда от 14 августа 2020 года оставлен без изменения, — пояснили в суде. — Александра Охотин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Напомним, история произошла в 2019 году. Жене Александра Охотина стало плохо — на скорой помощи ее отвезли в больницу. Там у нее взяли анализы, но на операционный стол сибирячка попала только утром. Оказалось, у женщины была внематочная беременность. Муж увидел Ксению уже в реанимации, без сознания. После того, как беда миновала, мужчину смутили некоторые детали в справках. Он обратился в больницу, чтобы получить ответы на свои вопросы. Но не получилось. Заместитель главврача отказалась заверять документы, принесенные мужчиной, и между ними случилась потасовка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вы понимаете, что ее чуть не убили?!»: муж пациентки, которая потеряла ребенка, сломал руку врачу

Заместитель главного врача забрала у мужчины документы попавшей в реанимацию супруги и отказалась их отдавать... (подробнее).

Муж пациентки, которая потеряла ребенка, сломал руку врачу: его могут посадить на пять лет

Следователи передали в суд дело против 25-летнего работника банка Александра Охотина. По версии СКР, он сломал руку заместителю главврача Бердской центральной больницы (подробнее).