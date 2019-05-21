«Вы понимаете, что ее чуть не убили?!»: муж пациентки, которая потеряла ребенка, сломал руку врачу

Скандал произошел в Бердской центральной городской больнице. Заместитель главврача Надежда Шахатова кричала и звала коллег, когда посетитель — муж пациентки — пытался вырвать у нее из рук бумаги. Медики не охотно и сухо комментируют историю. Мол, неадекватный визитер — даже не пациент, сломал руку врачу. О причинах конфликта не говорят. Словно их и нет, а просто ворвался посторонний, напал.

Молчаливость медиков оказалась не случайной. «КП»-Новосибирск» удалось пообщаться с тем, кому теперь грозит уголовное дело.

25-летний работник банка Александр Охотин говорит, что все началось на прошлой неделе. Беременной жене стало плохо.

— Она легла на диван, побледнела… Вызвал «скорую» в районе одиннадцати, ее повезли в больницу. В женской гинекологии у нее взяли кровь на анализ, она очень плохо себя чувствовала, жаловалась, — рассказывал Александр «КП»-Новосибирск».

Женщина мучилась, но на операционный стол попала только утром. Оказалось, внематочная беременность. Муж увидел Ксению уже в реанимации, без сознания.

— Лопнула труба, кровь попала в брюшную полость. Жена потеряла больше трех литров крови, пролежала без сознания больше суток, — описывает ужасы мужчина.

Его сразу начали смущать некоторые детали в справках супруги. Например, в одной из бумаг написали, что она поступила в 6.50.

— То есть специально время изменили. Я предполагаю, что была врачебная ошибка, и они хотели это скрыть, — считает Охотин.

Чтобы доказать, что Ксения стала жертвой медиков, ее муж начал собирать бумаги. Но теперь все справки - порваны.

В отделении по его настоянию время, все-таки, исправили. Но заверить документ надо было у главврача. Туда Александр и пошел за печатью. Встретила мужчину заместитель — Надежда Шахатова. И устроила допрос: а откуда у вас справки? Зачем вам? Кто выдал?

Мужчина соврал, что нужно для страховой компании. На самом деле нужно было отнести на работу жене, и — главное — зафиксировать, что и в какое время происходило в больнице.

Разговор с Шахатовой он, кстати, записал: включил диктофон на телефоне. На аудио, что публикует «КП»-Новосибирск» слышно, как врач отчитывает подчиненных, что дали справки:

— Кому ты справку даешь? На каком основании вы даете документы супругу? Вы видели нотариальную доверенность от его жены? Существует 13 статья 323 федерального закона.

Этот закон — о врачебной тайне. Ну, как же, разве можно мужу знать, что случилось с его женой? Что ж он доверенность-то не получил у полуживой женщины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/710208" frameborder="0"></iframe> Что творилось в кабинете: разговор врача и мужа пациентки, который сломал ей руку.

Далее — диалог на повышенных тонах.

«Значит, вот эти документы мы сейчас подписывать не будем. И печати на них ставить не будем, потому что эти документы запрашивает не ваша супруга, а вы».

«Она сейчас не может, она сейчас в тяжелом состоянии. Вы что, этого не понимаете, что ли? Вы понимаете, что ее чуть не убили?! Я вам сказал, документы отдавайте!»

«Оставьте меня в покое!» — кричит врач, и доносятся звуки борьбы.

— Как таковой потасовки не было. Просто врач начала мять документы. Она за спиной у себя начала их сминать левой рукой и говорить: «Я вам их не отдам и подписывать не буду». Конечно, я попытался их вырывать! Я не хватал ее за руку, я только выхватил бумажки, это три-пять секунд. Я не знаю, как там у нее перелом возник. Потому что я руки ей не выворачивал. В одной руке держал телефон, а другой пытался вырвать смятые бумаги. Я бы сроду не подумал даже, что такое может произойти. Мне нужны были только печати и ответы на вопрос, почему моя жена оказалась на грани жизни и смерти.

Сейчас в деле разбирается полиция. В ГУ МВД по Новосибирской области говорят, что начали свою проверку по факту подачи заявления со стороны медиков. Но возможно к этой истории стоит подключиться и Следственному комитету, туда написал заявление Александр.

Подробности этой истории расскажем в прямом эфире на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» 22 мая. Слушайте программу «Говорит Новосибирск!» с 8.00 до 10.00 по местному времени. Нас можно слушать на волне 98,3 FM в Новосибирске, или онлайн из любой точки мира по ссылке: https://www.nsk.kp.ru/radio/