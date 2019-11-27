Муж пациентки, которая потеряла ребенка, сломал руку врачу: его могут посадить на пять лет

СЕГОДНЯ 10:59 2019-11-27T11:01:25+03:00

Сибиряка обвиняют в том, что он сломал руку врачу. Фото:

Следователи передали в суд дело против 25-летнего работника банка Александра Охотина. По версии СКР, он сломал руку заместителю главврача Бердской центральной больницы

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Все началось с того, что жене Александра Охотина стало плохо. Женщину увезли в больницу. Там у нее взяли анализы и все. Сибирячка мучилась, но на операционный стол попала только утром. Оказалось, у женщины — внематочная беременность. Муж увидел Ксению уже в реанимации, без сознания.

«Я увидел ее только в реанимации без сознания» - житель Бердска рассказал, что происходило с его женой в больнице. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

После того, как беда миновала, мужчину смутили некоторые детали в справках. Он обратился в больницу, чтобы получить ответы на свои вопросы. Но не получилось.

Мужчина перенервничал из-за того, что его жена чуть было не умерла в больнице.

— По данным следствия, 20 мая 2019 в утреннее время к заместителю главного врача Бердской центральной городской больницы обратился 26-летний мужчина для оформления и получения документов об оказании медицинской помощи его супруге, — сообщает СКР по Новосибирской области. — Однако заместитель главного врача после изучения представленных медицинских документов отказалась заверять их гербовой печатью, поскольку документы были оформлены мужчиной ненадлежащим образом. В связи с этим между обвиняемым и врачом произошла ссора, в ходе которой мужчина применил к ней физическое насилие, причинив телесные повреждения, оценивающиеся как средний тяжести вред здоровью.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Мужчине грозит срок до пяти лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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Заместитель главного врача забрала у мужчины документы попавшей в реанимацию супруги и отказалась их отдавать. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU