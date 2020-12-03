«Мужу не покажу-спать не будет»: сибирячка в коротенькой юбке взбудоражила соцсети откровенным танцем

Елена Яткина и Александра Митрошина станцевали тверк. Фото: стоп-кадр/fraules

Сибирячка Елена Яткина вместе с популярным в России блогером Александрой Митрошиной показали откровенный танец. В качестве костюмов они выбрали коротенькие юбки и телесного цвета шортики. Блогер специально прилетела из Москвы в Новосибирск, чтобы взять уроки танцы у Елены Яткиной. В видео хореограф и ее ученица показали результат работы.

Ролик буквально взорвал соцсети. Менее чем за сутки видео набрало больше миллиона просмотров.

— Не могу оторваться от экрана: посмотрела уже раз 30 видео и не знаю, как перестать, — пишут в комментариях восторженные подписчики.

— Боже, как будоражит! Вызовите мне реанимацию.

— Меня восхитили и смутило это видео. Мужу не покажу-спать не будет.

Кстати, сама танцовщица в разводе. Об этом она недавно рассказала своим подписчикам.

Напомним, Елена Яткина — известная новосибирская танцовщица и хореограф. Она запомнилась своими роликами с танцами в стиле «тверк» и «хай хилз». Она выступает как одна, так и в команде. Елена со своими мастер-классами ездит не только по России, но и по всему миру.

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