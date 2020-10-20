«Я аж телефон выронил»: чувственный танец сибирячки в коротких шортиках взбудоражил соцсети

Елена Яткина побаловалась подписчиков новым видео. Фото: стоп-кадр

Сибирячка Елена Яткина показала откровенный танец на занятиях со своими ученицами. Танцовщица вышла в наряде, в котором часто выступает — короткие шорты, топ бандо и высокие черные ботфорты на каблуках. А фоновой мелодией выбрала свою любимую песню Бритни Спирс — «Showdown».

За несколько часов ее ролик набрал больше 50 тысяч просмотров.

— Эта хореография моей подруги Лены Платоновой. Обычно не выкладываю на своей странице чужие хореографии, но я влюблена в эту песню, и мне понравилось исполнять танец, — рассказала Елена Яткина в соцсетях.

Подписчики в соцсетях не могут скрыть восторга:

— Красиво, но мало!

— Вкусная какая!

— Я аж телефон выронил, — написали они в комментариях.

Напомним, раньше сибирячка показывала горячий танец в стиле хилз под ту же песню Бритни Спирс. Вместе с девушкой в клипе снялись ее коллеги-хореографы из Москвы.

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