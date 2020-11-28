Рейс «Новосибирск – Москва» задержали на час из-за того, что АН-124 убирали с полосы после жесткой пос

Во время посадки борт выкатился за полосу. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В субботу, 28 ноября рейс «Новосибирск – Москва» авиакомпании «Аэрофлот» должен был вылететь из аэропорта «Толмачево» в столицу в 10.15. Но перед назначенным временем пассажирам объявили, что вылет задерживается.

- Нам потом объяснили, что убирали с полосы Ан-124, который две недели назад аварийно сел в новосибирском аэропорту и выкатился за полосу,- рассказал КП-Новосибирск один из пассажиров.

В итоге вылетел рейс только спустя час: до Москвы пассажиры долетели без всяких ЧП.

Напомним, ЧП произошло во время взлета с грузовым самолетом, который должен был доставить автозапчасти в Вену. Во время взлета у Ан-124 стал разрушаться второй двигатель, отлетевшие от него детали ударили по проводке и обесточили самолет, экипаж остался без связи. Но саолет, к счастью, удалось посадить, никто не пострадал.

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Грузовой самолет, который вылетел в Вену, жестко сел в Новосибирске и выкатился за пределы ВПП (подробнее).

В новосибирском аэропорту самолет выкатился со взлетной полосы

К счастью, во время ЧП в «Толмачево» никто не пострадал (подробнее).

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