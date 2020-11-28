Следователи назвали причину пожара. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Спустя несколько часов после ЧП стала известна причина пожара в гостинице 28 ноября 2020 года в Новосибирске. Напомним, пламя вспыхнула на первом этаже двухэтажной гостиничной сауны. Девушка, которая отдыхала на втором этаже вместе со своей компанией, спустилась вниз, чтобы помочь незнакомым людям, но выбраться не сумела.

Следователи объяснили, почему начался пожар, унесший жизнь сибирячки:

- Предварительная причина пожара в сауне на Мира 63а - замыкание электропроводки в парной, - пояснила рассказала КП-Новосибирск Анастасия Кулешова, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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