«Пыталась потушить пламя, но выбраться не успела»: в пожаре в новосибирской гостинице погибла девушка

Пламя унесло жизнь сибирячки. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Трагедия произошла утром в субботу, 28 ноября, в новосибирской гостинице «Евро»: около восьми часов утра там загорелась парная.

- Вызов к нам поступил в 8.18 утра, - рассказывают в ГУ МЧС по Новосибирской области. - Внутри в момент возгорания находились 11 человек.

Следствие продолжается. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Шесть сибиряков смогли выбраться из полыхающего здания самостоятельно, четырех человек вызволили пожарные с помощью лестницы.

Увы, без жертв не обошлось: одна сибирячка погибла. Прибывшие на место врачи «Скорой помощи» спасти ее не смогли.

Врачи пытались спасти девушку, но не смогли. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Корреспондентам «КП» Новосибирск удалось дозвониться до гостиницы: вот, что там рассказали о погибшей девушке.

- Она была нашей клиенткой: отдыхала с компанией друзей, - объяснили КП-Новосибирск. – Она пыталась помочь потушить пламя, но выбраться не смогла.

Сейчас на месте ЧП работают следователи и пожарные: что стало причиной возгорания, еще предстоит установить.

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Еще 10 человек, которые находились в гостинице, удалось спасти (подробнее).

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