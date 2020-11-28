В Новосибирске водитель врезался в забор: сибиряка могут лишить прав на два года

В аварии никто не пострадал. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

Ночью в субботу, 28 ноября, серезное ДТП произошло в Ленинском районе Новосибирска: там в 3.30 иномарка протаранила забор частного дома на улице Клубной, 2.

- 28-летний водитель на автомобиле Kia ехал по улице вторая Станционная со стороны улицы Станционной, не справился с управлением, - рассказали в ГИБДД по Новосибирской области. - МАшина перевернулась и врезалась в забор.

Водитель, который был за рулем легковушки не пострадал. Почему он попал в аварию, стало яразу же понятно: сибиряк сел за руль нетрезвымю Теперь за пьяную выходку ему грозит лишение прав на срок до двух лет и немаленький штраф - 30000 рублей.

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