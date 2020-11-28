Пожар в гостинице 28 ноября 2020 года в Новосибирске: погибшая девушка была клиенткой

На месте работают врачи и пожарные. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
Стало известно, кем была девушка, жизнь которой унес пожар в гостинице 28 ноября 2020 года в Новосибирске. Напомним, пламя вспыхнуло утром: пожарным удалось спасти 10 человек, одна сибирячка погибла.
Корреспондентам КП-Новосибирск удалось дозвониться до гостиницы: вот, что они рассказали:
- Мы сейчас все в шоке, - рассказали КП-Новосибирск. - Пока непонятно, что случилось. Погибшая девушка была нашей гостьей, приехала вместе с друзьями.
КП-Новосибирск просит всех очевидцев произошедшего связаться с редакцией по тел. 8-913-068-56-72.
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