Появились фото пожара в гостинице 28 ноября 2020 года в Новосибирске

Пожарные выясняют причины возгорания. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

ГУ МЧС по Новосибирской области обнародовало фото пожара в гостинице 28 ноября 2020 года в Новосибирске. Напомним, пламя вспыхнуло утром, 10 человек удалось спасти, одна девушка погибла.

- Когда ее вынесли из горящего здания, она уже не дышала, - рассказали пожарные. Врачи «Скорой помощи» спасти сибирячку не смогли.

Следствие продолжается. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сейчас на месте продолжают работать сотрудники МЧС и следователи.

КП-Новосибирск следит за ходом расследованием и просит очевидцев случившегося связаться с редакцией по тел. 8-913-068-56-72.

Врачи пытались спасти девушку, но не смогли. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

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