В Новосибирске загорелась двухэтажная гостиница: погибла девушка

Пожарные прибыли на место ЧП в считанные минуты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Утром в субботу, 28 ноября, ЧП произошло в частной двухэтажной гостинице с сауной в подвале: она находится на улице Мира, 63а, корпус 4. Там вспыхнул пожар, в котором погибла сибирячка.

- Вызов пожарным поступил в 8.18 утра, - рассказывают в ГУ МЧС по Новосибирской области. - На момент прибытия пожарных было сильное задымление, внутри в момент возгорания находились 11 человек.

Шесть сибиряков смогли выбраться самостоятельно, четерех человек вызволили из полыхающего здания пожарные с помощью трехколенной лестницы. Одну сибирячку спасти не удалось: прибывшие на место врачи «Скорой помощи», увы, были бессильны.

Сейчас на месте работают следователи и дознаавтели МЧС.

- Известно, что очаг пожара находился в парильной, - добавляют в ГУ МЧС по Новосибирской области.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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