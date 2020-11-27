Чиновники объяснили, почему жительница Новосибирска 10 дней ждала врача

Минздрав проверил поликлинику, где врач дошла до пациента только на 10 день. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске проверили поликлиники №13. Туда обратилась сибирячка для того, чтобы ей оказали помощь. У нее были симптомы ОРВИ и она вызвала врача на дом. Но медработник пришел только на десятый день.

— 14 ноября женщина позвонила в «скорую», чтобы спросить можно ли с симптомами ОРВИ вызвать врача на дом, если место проживания и регистрации не совпадают. Диспетчер ответила, что врача нужно вызвать из поликлиники по месту фактического проживания. 16 ноября женщина вызвала врача по телефону единой регистратуры 124. Вызов был передан в поликлинику № 13, по месту проживания пациентки, и зарегистрирован. Однако врачу, который обслуживает вызовы на дому, регистратор поликлиники его не передал, — объяснили в минздраве.

На следующий день женщина вновь обратилась за помощью. Также она вызвала врача детям. 18 ноября инфекционная бригада осмотрела на дому троих детей сибирячки, но самой ее не было, присутствовал только отец детей. Информацию о том, что женщине помощь не оказывали, не зафиксировали.

Врач осмотрел женщину на дому только 26 ноября. Ее состояние было удовлетворительным.

В поликлинике провели проверку. Были выявлены нарушения в работе операторов регистратуры. Им объявлен выговор.

В минздраве извинились перед пациенткой. А также посоветовали в подобных случаях сразу сообщать руководству больниц.

КП-Новосибирск ранее писала, о том, что врач пришел домой к уже умершему пациенту. По этому случаю в минздраве проводят проверку.

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