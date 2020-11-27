Авиакомпания приостановила полеты АН-124 после жесткой посадки воздушного судна в «Толмачево»

АН-124 совершил жесткую посадку в Новосибирске. Фото: «АСТ-54»

Стало известно о том, что авиакомпания «Волга-Днепр» приостановила полеты «Руслана». Это связано с тем, что 13 ноября АН-124 совершил жесткую посадку в «Толмачево» и выкатился с взлетно-посадочной полосы. Об этом КП-Новосибирск рассказали в авиакомпании.

— Все «Русланы» останутся на земле, пока комиссия не установит точную причину аварии, — сообщила пресс-секретарь авиакомпании «Волга-Днепр» Марина Исайкина.

Напомним, АН-124 вылетел из Новосибирска в Вену. На его борту было 80 тонн автозапчастей. В воздухе у борта отказал двигатель. По словам очевидцев, они услышали хлопок, а потом как полетели детали. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. Воздушное судно садили на большой скорости при полном отказе приборов. В результате жесткой посадки никто не пострадал. На месте аварии работает комиссия.

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